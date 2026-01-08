Organizațiile agricole italiene se declară mulțumite de noile alocări bugetare UE dar spun că este încă nevoie de clarificări legate de tratatul Mercosur. „Este esențială construirea unui sistem de controale vamale pentru a proteja producția europeană de acele produse care ar putea conține reziduuri interzise în Europa”

Principalele organizații agricole din Italia se declară mulțumite de suplimentările la viitorului buget al Agriculturii decise ieri la Bruxelles, dar se opun în continuare tratatului cu Mercosur în forma sa actuală și spun că cele două chestiuni trebuie să rămână separate, relatează agenția Aska News. Acordurile comerciale trebuie să se bazeze pe reciprocitate și să protejeze pe termen lung agricultura europeană, spun acestea.

Pentru Confagricoltura, cea mai influentă organizație patronală din agricultură, atenția acordată sectorului de către președinta Comisiei Europene von der Leyen, de către comisari și miniștri, este „apreciabilă”, „însă există elemente importante care au încă nevoie să fie clarificate”.

În primul rând, explică organizația agricolă, este necesar să se precizeze cum vor putea fi alocate aceste resurse agricultorilor, astfel încât bugetul să rămână neschimbat. Pentru Confagricoltura, „persistă îndoieli serioase privind menținerea caracterului european al PAC, care nu trebuie să fie naționalizată, slăbind caracterul unic al pieței UE și creând distorsiuni de concurență între agricultori”.

Totodată, măsurile propuse privind reciprocitatea „nu sunt suficiente. Metodele de producție și standardele de calitate reprezintă în continuare un element critic ce trebuie depășit în acordurile bilaterale”, explică Confagricoltura, reiterând că va fi „esențială construirea unui sistem de controale vamale pentru a proteja producția europeană de acele produse care ar putea conține reziduuri interzise în Europa”. Referirea evidentă este la acordul UE-Mercosur, contestat în formula lui actuală de francezi și italieni.

Sunt considerate pozitive, în schimb, deschiderile privind o simplificare suplimentară a normelor și suspendarea tarifelor la îngrășăminte prevăzute de CBAM. „Marea mobilizare a sectorului primar din 18 decembrie, la Bruxelles, cu Copa și cu președintele Giansanti în fruntea manifestației, a evidențiat faptul că poziția Comisiei, avansată în lunile precedente, era departe de a garanta securitatea alimentară, stabilitatea întreprinderilor agricole și viitorul zonelor rurale europene”.