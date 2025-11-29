Maria Cârjă este un nume cunoscut aproape tuturor marilor fermieri din România. Despre cum a ajuns o tânără născută la poalele Munților Stânișoarei în fruntea uneia dintre cele mai mari companii din țara noastră, ne-a povestit cu sinceritate și fără patimă. Acum, după 20 de ani în staff-ul unei multinaționale, ea a oferit și câteva sfaturi pentru toți tinerii care doresc să își construiască o carieră, în indiferent ce domeniu.

Maria Cârjă: „Am ales agricultura încă din copilărie”

„Am ales drumul agriculturii încă din copilărie. Sunt născută într-un sat din județul Suceava, la poalele pădurii. Mai exact, în comuna Mălini, la poalele Munților Stânișoarei. M-am îndreptat spre Liceul Agricol din Fălticeni, în anii 80. În 1988 am venit în București, să urmez cursurile Facultății de Horticultură, o facultate a unui institut agronomic de mare renume, așa cum a și rămas în România”, ne-a povestit Maria Cârjă.

„Am absolvit facultatea în 1993. Dar atunci era o perioadă foarte tulbure. Agricultura se afla într-o fază de dezagregare. Absolvenții facultăților de profil nu mai primeau repartiții. Așa că m-am văzut în situația să mă întorc acasă. Prima soluție pe care am găsit-o a fost să dau un concurs la Inspectoratul Școlar. Așa am obținut un post de suplinitor, la două școli din comuna mea. Așa că, din inginer horticol am ajuns profesoară de biologie”, a continuat ea.

Primul pas spre viitor

„După un an m-am întors la București. Unul dintre foștii mei profesori de genetică, dl. Ion Nicolae, un profesor extraordinar, m-a recomandat la Institutul de Cercetări în Legumicultură de la Vidra. Pot să spun că a fost primul pas spre un viitor destul de glorios aș zice, chiar dacă e mult spus” mărturisește Maria.

Nu, nu este mult spus, considerăm noi. Lăsând modestia la o parte, Maria Cârjă este Numărul 2 al unei companii care, probabil, este cea mai mare din agribussinesul din România.

Trecând peste această paranteză, povestirea continuă: „Am continuat ca cercetător la Vidra timp de doi ani și jumătate, în laboratorul de Protecția Plantelor. La un moment dat, am fost invitată la un interviu la o companie privată. Așa am ajuns director tehnic, în marketing, la ceea ce este acum Adama. Ăsta a fost primul pas de la cercetare la zona privată de agribussines. Asta se întâmpla în anul 1997.

După zece ani, în 2007, am schimbat zona de protecția plantelor, trecând în cea de genetică. Am ajuns director de marketing în compania Pioneer, pe atunci. De fapt, acolo activez și acum, doar că au avut loc fuziunea cu Dow și Dupont, apoi transformarea în Corteva Agriscience”.

Despre ce înseamnă a fi femeie în business și sfaturi pentru tineri la început de drum

Am întrebat-o pe Maria Cârjă dacă vreodată a fost, vreodată, dezavantajată în carieră de faptul că este femeie.

„N-am avut niciodată sentimentul inferiorității – să-i spunem așa – din cauza faptului că sunt femeie. Nu am simțit niciodată neîncredere sau ostilitate. Dimpotrivă! Cred că totul depinde foarte mult de persoană, în primul rând. Nu contează dacă ești femeie sau bărbat. Dacă ești bine pregătit, dacă îți faci munca cu seriozitate, ești apreciat.

N-a fost niciodată cazul să am complexe, ca să le spun așa”, a răspuns, fără ezitare.

În ceea ce privește câteva sfaturi pentru tinerele aflate la început de cariară, iată ce a transmis:

„Inclusiv pe fata mea încerc s-o sfătuiesc, să-i spun, s-o îndrum, să aleagă să facă ce îi place și să facă cu seriozitate ceea ce îi place. Este foarte, foarte important să știi că chiar dacă muncești mult, în momentul în care obții rezultate nu simți oboseala. Iar atunci când faci ce îți place, ești ca un pește în apă!

Deci, repet: să fie serioase, să fie pregătite și să își dorească foarte mult să învețe. Cu siguranță că niciodată nu știm tot. Avem tot timpul ceva de învățat și nu trebuie să ne fie rușine să întrebăm!”